З Грозного під Херсон прибула сотня “росгвардійців” – Генштаб

А телефонні розмови цивільного населення в Новій Каховці прослуховують із залученням російських спецслужб, інформує ZN.ua.

З Грозного під Херсон прибула сотня “росгвардійців” – Генштаб
© ZN.UA

Ворог намагаються продовжувати підготовку до оборони в населених пунктах поблизу Херсона. Зокрема, за інформацією українського Генштабу, в регіоні зафіксовано прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”.

Також є інформація, що під час “евакуації” з виправної колонії №90 м. Херсона окупанти вивезли ув’язнених. У ГШ пояснили це певним “перепрофілюванням” закладу:

“Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки”.

У ранковому зведенні за підсумками минулої доби йдеться також про прослуховування телефонних розмов цивільного населення у Новій Каховці, здійснюване з залученням російських спецслужб.

А населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.


Оксана Коваль, ZN.ua





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