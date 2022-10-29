Росіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої техніки

За 7 місяців повномасштабної війни проти України з Білорусі вивезли в Росію понад 65 000 тонн боєприпасів.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

"Канал @belzhd_live опублікував дані щодо кількості вивезених боєприпасів з Білорусі до РФ з березня по вересень 2022 року.

З них виходить, що за 7 місяців з Білорусі до РФ режим Лукашенка передав залізницею 65 089 тонн боєприпасів (це 1940 вагонів)".

Зазначається, що максимум було вивезено у квітні 2022 року - 22 534 тонн (689 вагонів) за місяць.

Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Річиці, Хойників і Калинковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли вгору.

Боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на наступних станціях Білоруської залізниці (дані по завантаженню за 7 місяців).

Крім боєприпасів, Білорусь передає РФ також танки та іншу техніку.

Тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А і 36-44 Урали.