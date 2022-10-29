Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова

Він доручив відповідній комісії розглянути це питання.

Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
© Верховний суд/Facebook

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про можливість позбавлення громадянства Богдана Львова, заступника голови Верховного суду України та очільника Касаційного господарського суду у його складі, у якого журналісти виявили російський паспорт. Відповідь опубліковано на офіційному сайті голови держави.

Розглянувши звернення українців, Зеленський доручив Комісії при президентові з питань громадянства вивчити це питання та перевірити наявність підстав для того, щоб позбавити Львова громадянства нашої країни. Після визначення результатів орган має ухвалити відповідне рішення.

Президент пояснив, що, згідно з Конституцією, питання громадянства регулюються лише законами. Підстави щодо його набуття чи припинення викладені в Законі "Про громадянство України" – у статтях 17, 19 і 24.


Максим Царук, ZN.ua





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