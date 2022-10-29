Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Він доручив відповідній комісії розглянути це питання.
Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про можливість позбавлення громадянства Богдана Львова, заступника голови Верховного суду України та очільника Касаційного господарського суду у його складі, у якого журналісти виявили російський паспорт. Відповідь опубліковано на
Розглянувши звернення українців, Зеленський доручив Комісії при президентові з питань громадянства вивчити це питання та перевірити наявність підстав для того, щоб позбавити Львова громадянства нашої країни. Після визначення результатів орган має ухвалити відповідне рішення.
Президент пояснив, що, згідно з Конституцією, питання громадянства регулюються лише законами. Підстави щодо його набуття чи припинення викладені в Законі "Про громадянство України" – у статтях 17, 19 і 24.