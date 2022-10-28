"Мисливиця" на авіацію ЗСУ з'явилася в Миколаєві: СБУ повідомила подробиці

"Мисливиця" на авіацію ЗСУ з'явилася в Миколаєві: СБУ повідомила подробиці

Служба безпеки України затримала у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах і передавала їх ворогові.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисниця збирала у південних прифронтових районах України дані про місця базування і переміщення Сил оборони ЗСУ, зокрема рух військової техніки, місця дислокації українських літаків. Крім того, вона зазначала координати стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичних, які агресори використовували для наведення своїх ракет і дронів.

Співробітники СБУ завчасно спрацювали і затримали агентку у момент передачі розвідувальної інформації. Таким чином вони запобігли повітряним атакам ворога у південних районах.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Алексей Ионов, politeka.net





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