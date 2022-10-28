КАМАЗ зніс колону військових у росії: перші подробиці та дані про жертви масштабної аварії

окупанти, російські солдати, російські війська

У росії сталася чергова смертельна НП із військовими.

В Архангельській області контрактник наїхав на колону строковиків. Про це повідомляє Baza.

ДТП сталася на полігоні неподалік міста Мирний. Вже підтверджено загибель двох людей, ще 11 військовослужбовців постраждали.

"Військовий «КАМАЗ», яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону з 20 військовослужбовців строкової служби. Одна людина загинула одразу, ще одна померла пізніше, у лікарні. Крім них в аварії постраждали ще 11 осіб — усіх їх доставили до лікарні Міноборони з різними травмами", - сказано у повідомленні.

Що саме спричинило аварію поки що не відомо.

окупанти, армія Росії

Раніше повідомлялося про стрілянину на полігоні Західного військового округу у Білгородській області. НП сталася 15 жовтня. Тоді загинули щонайменше 11 людей, ще 15 госпіталізували із пораненнями різної тяжкості.

У міноборони рф тоді заявили, що під час заняття з вогневої підготовки з «добровольцями», яких готуються кинути на війну проти України, «терористи» обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. Двоє з тих, хто почав стрілянину, були вбиті вогнем у відповідь.

армія росії, окупанти, мобілізація


Тарас Галушко, politeka.net





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