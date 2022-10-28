Двох народних депутатів планують позбавити мандата

Ще влітку їх позбавили громадянства.

Двох народних депутатів планують позбавити мандата
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Двох депутатів України, яких раніше позбавили громадянства, пропонують позбавити статусу народного депутата. Мова йде про Вадима Рабіновича та та Ігоря Васильковського. Відповідні законопроєкти уже зареєстровано у парламенті.

Вадима Рабіновича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від забороненої тепер партії «Опозиційна платформа - за життя», та члена фракції «Слуга народу» Ігоря Васильковського, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 139 Одеської області пропонують достроково позбавити повноважень народного депутата України у зв’язку з припиненням громадянства України.

Обидві постанови ініціював до ухвалення член «Слуги народу», голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Кальченко.


Ірина Знась, ZN.ua





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