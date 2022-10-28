Двох народних депутатів планують позбавити мандата

Двох депутатів України, яких раніше позбавили громадянства, пропонують позбавити статусу народного депутата. Мова йде про Вадима Рабіновича та та Ігоря Васильковського. Відповідні законопроєкти уже зареєстровано у парламенті.

Вадима Рабіновича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від забороненої тепер партії «Опозиційна платформа - за життя», та члена фракції «Слуга народу» Ігоря Васильковського, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 139 Одеської області пропонують достроково позбавити повноважень народного депутата України у зв’язку з припиненням громадянства України.