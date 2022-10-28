Норвегія ввела чергові санкції проти Росії

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та російського режиму, які набувають чинності вже сьогодні, повідомляє видання Е24 .

Нові санкції сходяться з тими, які нещодавно ввів ЄС. Норвезька міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт заявила, що їх вводять, аби зберегти тиск на російський уряд і прихильників Росії.

Новий пакет санкцій, серед іншого, стосується і важливих для Росії товарів і послуг, кажуть у МЗС.

«Розширені санкції є необхідною реакцією на жорстоку війну Росії та незаконну анексію регіонів в Україні. Санкції стають дедалі всеосяжнішими та є сильною та чіткою європейською реакцією на дії Росії в Україні. Можливості ведення торгівлі з Росією зараз сильно обмежені і пов'язані з високим ризиком», — сказала Гуйтфельдт.