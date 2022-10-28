Зло завжди закінчує однаково: окупант стає капітулянтом — Зеленський

Президент виступив зі зверненням до народу в День визволення України від нацистських загарбників, інформує ZN.ua .

Глава держави відзначив, що дії російських окупантів мало чим відрізняються від інших диктаторських, авторитарних та імперіалістичних режимів, які намагалися досягти світового панування у минулому.

«Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією», — сказав Зеленський.

За словами президента, починаючи з 24 лютого загарбники випустили по наших містах понад 4,5 тисяч ракет та здійснили більше восьми тисяч авіанальотів. Зеленський зазначив, що російську армію на чолі із кремлівським диктатором неминуче чекає покарання за усі злочини, скоєні за час вторгнення в Україну.

«Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник — утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія — вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!», — підсумував президент.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський записав для українців позапланове звернення.

Про те, чому Росії не під силу зламати український народ масованими обстрілами детальніше читайте у короткому історичному екскурсі Івана Городиського «Під ракетним тиском. Чому Україна стоятиме і не скотиться у хаос та анархію».