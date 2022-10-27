The Economist: В Росії усвідомили, що війна Путіна - це провал, розмови про майбутнє без нього почалися

Інсайдери розповіли виданню, що за всі 23 роки свого правління російський автократ ще не був в такому скрутному становищі, інформує ZN.ua.

The Economist: В Росії усвідомили, що війна Путіна - це провал, розмови про майбутнє без нього почалися
© unsplash/plagness

Що далі? Чи є життя після Владіміра Путіна? Хто його замінить і як? Це питання, які турбують російських бюрократів, бізнесменів і політиків в часи, коли вони бачать, що армія України наступає, талановиті люди тікають з Росії, а Захід відмовляється прогнутися, зіштовхнувшись з енергетичним і ядерним шантажем.

«В ресторанах і на кухнях в Москві багато злих розмов і лайки. Всі усвідомили, що Путін помилився і програє», - сказав The Economist неназваний представник російської еліти.

Це не означає, що Путін відступить, що його повалять чи що він застосує ядерну зброю. Це означає, що ті, хто керує країною і володіє активами, втрачають впевненість. Російська політична система, схоже, входить в найбільш турбулентний період за всю свою пострадянську історію. Західні уряди теж починають переживати, чи не стане Росія неконтрольованою.

«За всі свої 23 роки правління Владімір Путін ще ніколи не був в такому становищі», - сказав російський політичний аналітик Кіріл Рогов.


Лесь Димань, ZN.ua





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