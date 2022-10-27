Китай хоче прискорити захоплення Тайваню — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у підриві десятирічного статус-кво, який утримував обидві країни від війни через Тайвань, заявивши, що Пекін намагається прискорити захоплення острова. Про це повідомляє Bloomberg .

«Що змінилося, то це рішення уряду в Пекіні про те, що такий статус-кво більше не є прийнятним, вони хочуть прискорити процес, за допомогою якого будуть досягати возз'єднання», - сказав Блінкен.

«Вони також, я думаю, прийняли рішення про те, як це зроблять, включаючи посилення тиску на Тайвань, примус - ускладнення життя на Тайвані різними способами в надії, що це прискорить возз'єднання», - додав він.

Останні коментарі Блінкена розширюють заяви про те, що Китай може захопити Тайвань набагато швидше, ніж передбачалося раніше. Ці зауваження викликали резонанс з огляду на пильну увагу, яка приділяється коментарям вищих посадових осіб США щодо ймовірності можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Остання заява Блінкена, що є частиною більш широкої словесної війни між Вашингтоном і Пекіном, також пролунала невдовзі після того, як у Китаї завершився з'їзд Комуністичної партії, що проводиться двічі на десятиліття, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін зміцнив свою владу.

Китай і Тайвань применшують ймовірність вторгнення найближчим часом. На зустрічі з журналістами в серпні посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що заяви про те, що Пекін змінив терміни нападу, безпідставні. Офіційні особи Тайваню заявили в лютому, що Народно-визвольній армії Китаю все ще не вистачає необхідних можливостей.

Відповідаючи на питання про демонстрацію влади Сі Цзіньпіна в Пекіні, Блінкен сказав, що США зосереджені на тому, як сформувати світовий порядок навколо Китаю шляхом зміцнення партнерських відносин з союзниками, а не намагаються впливати на внутрішню динаміку Китаю.

«Ми не збираємося нічого робити, щоб сформувати внутрішнє середовище — це рішення, які прийматиме Китай . Але ми можемо формувати зовнішнє середовище, в якому Китай активно приймає рішення щодо своєї політики у світі», - сказав Блінкен.

Щодо Тайваню, то нещодавно китайський дипломат вкотре підтвердив намір Пекіна в кінцевому підсумку «возз'єднати» материк з островом.

«Ми ближче, ніж будь-коли в історії, і ми більш впевнені і здатні, ніж будь-коли, здійснити національне відродження. Ми також як ніколи в історії близькі до повного возз'єднання батьківщини, впевнені в собі і здатні на це», - заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Ма Сяогуан.

Тайвань залишається ключовою гарячою точкою і найбільш ймовірним джерелом конфлікту між США і Китаєм. Напруженість навколо острова різко зросла, коли спікер Палати представників США Ненсі Пелосі проігнорувала попередження Пекіна і відвідала острів у серпні.

Острів, на який претендує Китай , отримує від США сучасну зброю на мільярди доларів. Американський президент Джо Байден став більш відкритим, ніж його попередники, щодо планів США стати на захист острова в разі вторгнення Китаю.

«Всі дуже зацікавлені, я думаю, в тому, щоб чітко дати зрозуміти всім залученим сторонам, починаючи з Пекіна, що світ не хоче бачити ніякої кризи щодо Тайваню, ніякого зриву, і світ вважає, що ці розбіжності повинні бути вирішені мирним шляхом», - наголосив Блінкен.

У більш широкому сенсі, за словами Блінкена, США і Китай зараз явно беруть участь у глобальній конкуренції за формування міжнародних відносин, при цьому Пекін протистоїть США , відстоюючи «неліберальний» світовий порядок.