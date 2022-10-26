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2022-10-26
У Москві підпалили приймальню Медведєва: перші подробиці
На Кутузовському проспекті в Москві підпалили будівлю центральної приймальні голови кремлівської партії "єдина росія" Дмитра Медведєва.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
За його даними, інцидент стався в ніч проти середи, 26 жовтня.
До будівлі підійшов невідомий, який кинув в одне з вікон коктейль Молотова, після чого втік з місця події. Його особа та мотиви наразі не відомі.
Пожежу, що спалахнула, ще до приїзду співробітників МНС загасив охоронець.
Алексей Ионов, politeka.net