У Москві підпалили приймальню Медведєва: перші подробиці

У Москві підпалили приймальню Медведєва: перші подробиці

На Кутузовському проспекті в Москві підпалили будівлю центральної приймальні голови кремлівської партії "єдина росія" Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За його даними, інцидент стався в ніч проти середи, 26 жовтня.

До будівлі підійшов невідомий, який кинув в одне з вікон коктейль Молотова, після чого втік з місця події. Його особа та мотиви наразі не відомі.

Пожежу, що спалахнула, ще до приїзду співробітників МНС загасив охоронець.


Алексей Ионов, politeka.net





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