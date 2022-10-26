Це абсурд: Генсек НАТО висловився про "створення" Україною "брудної бомби"

Генеральний секретар НАТО заявив, що звинувачення Росії щодо розробки Україною "брудної бомби" є абсурдними.

Як заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Politico, росія не повинна використовувати хибні заяви як приводи, які можуть призвести до ескалації війни.

Столтенберг назвав абсурдними звинувачення Кремля про те, що Україна нібито розробляє "брудну бомбу", щоб застосувати її на своїй території, за яку "Київ так старанно бореться".

Генсек НАТО також звернув увагу на те, що Росія часто звинувачує інші країни в тому, що вона самостійно збирається здійснити.

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії в Сирії, і також на початку війни або безпосередньо перед початком вторгнення в лютому. І модель поведінки полягає в тому, що Росія звинувачує інших у тому, що вони самі збираються зробити", - заявив енеральний секретар НАТО.

Раніше повідомлялося, що після візиту в Україну Штайнмаєр заявив, що в Україні "все набагато страшніше", ніж вважають люди у його країні.

За словами Штайнмайєра, "кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися".

"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо у Німеччині. Шокуючими були історії, які нам розповідали", – заявив Президент Німеччини.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Штайнмаєр пообіцяв найближчим часом передати для ЗСУ додаткову партію систем ППО німецького виробництва.