Росія вербує підготованих США афганських командос на війну в Україні — Foreign Policy

Члени елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану почали отримувати пропозиції приєднатися до російських військових для боротьби в Україні, пише Foreign Policy із посиланням на дані серед афганських військових.

Від 20 000 до 30 000 афганських командос-добровольців залишилися в країні після того, як Сполучені Штати передали владу в Афганістані в руки Талібану в серпні 2021 року. Із країни евакуювали лише кілька сотень старших офіцерів, решта були змушені утікати чи переховуватись від талібів, які вистежували та вбивали прихильників поваленого уряду.

Сполучені Штати витратили на створення Афганських національних сил оборони та безпеки майже 90 мільярдів доларів. І хоча війська не досягли належного рівня компетентності, вони пройшли навчання у морських котиків ВМС США та повітряних сил Британії.

Афганські військові та джерела із служби безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка воювала разом зі спеціальними силами США та інших союзників протягом майже 20 років, могла б змінити ситуацію на українському полі бою у той бік, як це потрібно Росії.

Зараз колишні військові безробітні та майже втратили надію на переселення в Сполучені Штати чи Британію, що робить їх легкою мішенню для вербувальників.

Колишній чиновник, який був офіцером афганського спецназу, стверджує, що за вербуванням Росією спецназу Афганістану стоїть ПВК «Вагнер».

«Я кажу вам [вербувальники] — Wagner Group. Вони збирають людей звідусіль. Єдиною організацією, яка набирає іноземних військових [для Росії], є група Вагнера, а не їх армія. Це не припущення, це відомий факт», - сказав він.

«Краще б їх використали західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян, росіяни вороги. Але що ще вони можуть ще робити?», - додав він.

Колишні афганські спецназівці повідомляють, що до них зверталися через WhatsApp і Signal із пропозиціями приєднатися до того, що деякі експерти називають російським «іноземним легіоном», щоб воювати в Україні.

Інформація про спроби вербування викликали занепокоєння в колишніх військових колах і колах служби безпеки Афганістану, які припускають, що до 10 000 колишніх командос можуть піддатися пропозиціям Росії.

«У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати», - заявило одне із джерел у військових структурах Афганістану.

«Вони чекають роботи за 3-4 долари на день у Пакистані чи Ірані або 10 доларів на день у Туреччині, і якщо «Вагнер» чи будь-які інші спецслужби прийдуть до хлопця і запропонують 1000 доларів, щоб знову стати бойовиком, вони не відмовляться. І якщо ви знайдете одного хлопця, якого можна завербувати, він може залучити до нього половину свого старого підрозділу, тому що вони як брати — і незабаром у вас буде цілий взвод», - додав співрозмовник.

Про вразливість до вербування афганських піхотинців різними військовими угрупуваннями заявляли ще після виходу військ США із Афганістану. У звіті конгресмена Майкла МакКола про торішню евакуацію йшлося, що афганські командос «потенційно можуть становити загрозу безпеці США , якщо їх примусять або залучать до співпраці з ворогом, включаючи міжнародні терористичні групи, такі як [Ісламська держава-Хорасан»] або державні утворення, такі як Китай , Росія та Іран».

35-річний колишній капітан спецназу, який переховується в Афганістані, розповів, що допоміг кільком колишнім колегам зв’язатися з вербувальним бюро в Тегерані. За його словами, новобранців відправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії. Що було далі, незрозуміло, адже будь-який зв'язок із ними зникав.

Однак деякі військові, які погодились на розмову із виданням, зазначають, що відмовились від пропозицій, адже вважають Росію ворогом.

Повідомлення про вербування, які бачило Foreign Policy, свідчить про централізовану ціленаправлену операцію: «Хто хоче поїхати в Росію з кращим лікуванням і хорошими ресурсами, надішліть, будь ласка, своє ім’я, по-батькові та військове звання».

Одержувачів повідомлення просять допомогти вербувати інших членів їхніх підрозділів. Афганське телебачення повідомило, що пропозиції щодо вербування включають перспективу отримання російського громадянства.