Сенсацій не буде: в мережу злили список питань, які здадуть Путіну під час виступу на форумі 27 жовтня

Кремлівському правителю традиційно підготували питання заздалегідь, інформує ZN.ua.

Сенсацій не буде: в мережу злили список питань, які здадуть Путіну під час виступу на форумі 27 жовтня
Путін буде відповідати на узгоджені питання
© Офіційний сайт Кремля

В Росії сьогодні розпочалось засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", яке триватиме до 27 жовтня. Російський президент Владімір Путін візьме участь у заході в заключний день. Виступ вже анонсував його речник Дмітрій Пєсков. Та жодних сенсацій від виступу Путіна очікувати не варто. Він відповість на заздалегідь підготовлені питання. Про це повідомляє телеграм-канал "Московськая прачечная".

У розпорядженні цього каналу опинився чорновий список питань, які підготували кремлівському правителю. Як відомо, ця практика не нова для Росії, а існує щонайменше останні десятиліття.

«Без сумніву, весь світ завмер в очікуванні виступу президента Росії на XIX щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Ситуація в зоні бойових дій непроста, як і тема заходу: «Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх». Але сенсацій не буде», - йдеться у повідомленні каналу.

Автори каналу наголошують, що нічого нового від виступу Путіна чекати не слід.


Артем Руденко, ZN.ua





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