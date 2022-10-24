Сенсацій не буде: в мережу злили список питань, які здадуть Путіну під час виступу на форумі 27 жовтня

В Росії сьогодні розпочалось засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", яке триватиме до 27 жовтня. Російський президент Владімір Путін візьме участь у заході в заключний день. Виступ вже анонсував його речник Дмітрій Пєсков. Та жодних сенсацій від виступу Путіна очікувати не варто. Він відповість на заздалегідь підготовлені питання. Про це повідомляє телеграм-канал "Московськая прачечная".

У розпорядженні цього каналу опинився чорновий список питань , які підготували кремлівському правителю. Як відомо, ця практика не нова для Росії, а існує щонайменше останні десятиліття.

«Без сумніву, весь світ завмер в очікуванні виступу президента Росії на XIX щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Ситуація в зоні бойових дій непроста, як і тема заходу: «Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх». Але сенсацій не буде», - йдеться у повідомленні каналу.

Автори каналу наголошують, що нічого нового від виступу Путіна чекати не слід.