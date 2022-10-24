Допомагав росіянам наводити ракети на Рівне: зрадника зловили на гарячому, фото
СБУ затримала поплічника рф, який наводив ворожі ракети по Рівному
Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав рф здійснити ракетний удар по місту.
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до рф.
За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.
Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.