Допомагав росіянам наводити ракети на Рівне: зрадника зловили на гарячому, фото

СБУ затримала поплічника рф, який наводив ворожі ракети по Рівному

Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб рф у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав рф здійснити ракетний удар по місту.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до рф.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.