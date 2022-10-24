Окупанти обстріляли Донецьку область: шестеро загиблих та п’ятеро поранених

Російські війська масово обстрілюють Лиманську громаду, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли Донецьку область: шестеро загиблих та п’ятеро поранених
© Мер Краматорська Олександр Гончаренко/ Facebook

У Донецькій області внаслідок обстрілу російських військ у неділю, 23 жовтня, загинуло шестеро мирних громадян та п'ятеро - отримали поранення, заявив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За словами голови ОВА, війська РФ вночі 24 жовтня вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнської до Лиманської громади. Зафіксовано "прильоти" у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади.

Окупанти також обстрілювали околиці Світлодарської та Соледарської громад. Російські війська масово обстрілюють Лиманську громаду — найбільше потерпають Торське і Зарічне.


Анна Конюченко, ZN.ua





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