СБУ опублікувала докази співпраці директора "Мотор Січ" з Росією — записи його розмов

Вони свідчать про те, що навіть після початку повномасштабної війни він постачав ворогові двигуни та запчастини до ударних вертольотів, інформує ZN.ua.

СБУ опублікувала докази співпраці директора
© Джокер/Telegram

Служба безпеки України опублікувала докази співпраці директора АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з росіянами. Йдеться про записи його розмов.

"Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села, - йдеться в повідомленні СБУ, опублікованому на сайті відомства. - При цьому він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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