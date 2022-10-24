Повне руйнування Каховської ГЕС невигідне росіянам: глава ГУР озвучив аргументи

Будь-які маніпуляції окупантів з дамбою дійсно можуть призвести до сповільнення ЗСУ на цьому напрямку. Але ненадовго, інформує ZN.ua.

Повне руйнування Каховської ГЕС невигідне росіянам: глава ГУР озвучив аргументи
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Якщо росіяни підірвуть повністю Каховську ГЕС, то наслідки будуть непоправними і для них, позаяк через це затопить всю лівобережну Херсонщину та без водопостачання залишиться тимчасово анексований Крим. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час інтерв'ю УП зазначив, що на її відбудову піде дуже багато часу.

"І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде, - зауважив Буданов. - Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні".

При цьому очільник розвідки не відкидає того, що окупанти можуть зруйнувати дамбу частково.

"Вони виведуть з ладу шлюзову частину, машинні зали. Тобто зроблять дамбу непридатною до використання за призначенням. Але збережеться Північнокримський канал, частково буде розлив води, але не такий уже й страшний. І ускладнять нам просування. Тож я не думаю, що вони задумали суцільне руйнування. Окрім того, ми не бачимо ознак повного мінування цієї конструкції, - коментує ситуацію Буданов. - Частково дамба замінована. Але треба теж розуміти, що її замінували ще в квітні".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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