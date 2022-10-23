Окупанти повідомили про вибух у Херсоні: що сталося – фото та відео

У неділю, 23 жовтня, в окупованому Херсоні пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє пропагандистське видання РІА "Новости", інформує Апостроф .

За даними російських журналістів, на одній із вулиць окупованого Херсона здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху, як інформує росЗМІ, загинула одна людина.

Агентство "УНІАН" уточнює, що саморобний вибуховий пристрій на вулиці могли встановити для здійснення замаху на топ-колаборанта. За непідтвердженою інформацією, в окупованому місті хотіли ліквідувати призначеного росіянами "начальника СІЗО" Олега Тютюрая.

"За однією з версій, вибухівка була в машині, за іншою - встановлена на стовпі і спрацювала в той момент, коли з ним зрівнявся автомобіль. Об'єктом замаху міг стати призначений окупантами "начальник СІЗО" Олег Тютюрай", - йдеться у повідомленні журналістів.