Морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52 та склад із боєприпасами

Морські піхотинці у суботу, 22 жовтня, ліквідували чотирьох окупантів та гелікоптер Ка-52, інформують ВМС ЗСУ в Facebook.

ВМС ЗС України / Facebook

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили самохідну гаубицю «Мста-С», дві реактивні системи залпового вогню «Град» та склад із боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.