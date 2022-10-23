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2022-10-23
Морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52 та склад із боєприпасами
Українські військові також знищили дві РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С", інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Морські піхотинці у суботу, 22 жовтня, ліквідували чотирьох окупантів та гелікоптер Ка-52, інформують ВМС ЗСУ в
ВМС ЗС України / Facebook
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили самохідну гаубицю «Мста-С», дві реактивні системи залпового вогню «Град» та склад із боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua