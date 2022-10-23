Морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52 та склад із боєприпасами

Українські військові також знищили дві РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С", інформує ZN.ua.

Морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52 та склад із боєприпасами
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Морські піхотинці у суботу, 22 жовтня, ліквідували чотирьох окупантів та гелікоптер Ка-52, інформують ВМС ЗСУ в Facebook.

ВМС ЗС України / Facebook

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили самохідну гаубицю «Мста-С», дві реактивні системи залпового вогню «Град» та склад із боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Українські військові знищили вже 273 дрони-камікадзеУкраїнські військові знищили вже 273 дрони-камікадзе
Мінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противникаМінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
РФ зараз у складній ситуації і Путін вже не може змінити динаміку війни – генерал Збройних Сил США Девід ПетреусРФ зараз у складній ситуації і Путін вже не може змінити динаміку війни – генерал Збройних Сил США Девід Петреус
ЗСУ збили російський Ка-52 у Херсонській областіЗСУ збили російський Ка-52 у Херсонській області
Башкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФБашкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФ
"Промахнутися по ним складно": серед мобілізованих росіян колосальні втрати, названо цифри"Промахнутися по ним складно": серед мобілізованих росіян колосальні втрати, названо цифри
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та ліквідували 20 окупантів на півдніЗСУ знищили три склади з боєприпасами та ліквідували 20 окупантів на півдні
ЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятуватиЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятувати
Українські захисники знищили три російські склади боєприпасів та 25 "Шахедів" – ГенштабУкраїнські захисники знищили три російські склади боєприпасів та 25 "Шахедів" – Генштаб
Пішов слідом за крейсером "Москва": ЗСУ знищили найдорожчий російський танкПішов слідом за крейсером "Москва": ЗСУ знищили найдорожчий російський танк
Последние новости
Подгружаем последние новости