Затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: фото та нові подробиці від СБУ

Служба безпеки України 22 жовтня затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили підозру за колабораційну діяльність і пособництво країні-агресору РФ .

Про це повідомили в СБУ .

Керівник Мотор Січ та начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності обвинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

"Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ . Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора", - пояснили деталі справи в СБУ .

Потім російські окупанти використовували отриману від Мотор Січ продукцію для виробництва й ремонту ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан",

КА-52 "Алігатор",

Мі-28Н "Нічний мисливець".

Уже встановлено, що саме ці зразки військової авіації росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин", - додали в СБУ .