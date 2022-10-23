Окупанти готують Херсон до вуличних боїв, а в Енергодарі розкрадають порожні квартири – Генштаб

На даний момент з окупованого Херсону виїхала значна частина населення, а російські окупанти готують місто до вуличних боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо ситуації на передовій.

«За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв», – зазначили в Генштабі.

Водночас російські загарбники почали звільняти приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

Також у Генштабі повідомили, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.