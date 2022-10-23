Температура в квартирах Києва буде такою ж, як у минулі зими – КМДА

Цієї зими температура в квартирах Києва буде такою ж, як і в минулі роки, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв в інтерв?ю « Економічній правді ».

«Система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів», - каже він.

Пантелеєв зазначив, що при запуску тепла відбувається встановлення параметрів. «Сьогодні ми подаємо в холодні будинки теплоносій, він сильно остигає. У так званому зворотному трубопроводі температура набагато нижча за нормативну. Усе стабілізується десь через два тижні, не раніше, але я не прогнозую якихось коливань. Система працюватиме приблизно так само, як минулого року», - пояснив чиновник.