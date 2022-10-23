СБУ затримала власника "Мотор Січі": фото та деталі гучної справи

Департамент контррозвідки з головним слідчим управлінням СБУ 22 жовтня затримали президента та співвласника "Мотор Січ", екснардепа В’ячеслава Богуслаєва. За неофіційною інформацією, його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram, посилаючись на свої джерела, інформує Апостроф .

За його словами, наразі Богуслаєва везуть до Києва.

"Його підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52. Тих самих, які протягом кожного з 240 днів війни завдавали та завдають ударів по українських воїнах", - зазначив Цаплієнко.

Схема постачання працювала через три країни у Близькому Сході, Європі та Азії. Поки що СБУ не підтвердила цієї інформації.

Також, за інформацією журналіста, разом з ним затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ".

"Керівництво СБУ поки що виконує свою обіцянку дотягнутися до всіх високопоставлених російських агентів, якими б недосяжними для правосуддя вони себе не вважали", - зауважив військовий кореспондент.

Фото: t.me/Tsaplienko

За даними запорізьких ЗМІ, 83-річного співвласника "Мотор Січ" затримали у Запоріжжі. Також місцеве видання "ЗаБор" інформує, що поліція 22 жовтня провела у нього обшуки.

Акціонерна компанія "Мотор Січ" - одна з найбільших українських машинобудівних підприємств, що виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 тощо, агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

Варто зазначити, що 14 січня 2022 року Мінторгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ "Мотор Січ" у грудні 2019-го. За заявами американського відомства, компанія загрожує національній безпеці США . 29 січня до санкційних заходів у бік Skyrizon приєднався й президент України Володимир Зеленський.

Крім того, 11 березня цьогоріч РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" у держвласність. Згодом рішення ввів у дію український президент.

Фото: t.me/Tsaplienko