СБУ затримала власника "Мотор Січі": фото та деталі гучної справи

Департамент контррозвідки з головним слідчим управлінням СБУ 22 жовтня затримали президента та співвласника "Мотор Січ", екснардепа В’ячеслава Богуслаєва. За неофіційною інформацією, його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram, посилаючись на свої джерела, інформує Апостроф.

За його словами, наразі Богуслаєва везуть до Києва.

"Його підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52. Тих самих, які протягом кожного з 240 днів війни завдавали та завдають ударів по українських воїнах", - зазначив Цаплієнко.

Схема постачання працювала через три країни у Близькому Сході, Європі та Азії. Поки що СБУ не підтвердила цієї інформації.

Також, за інформацією журналіста, разом з ним затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ".

"Керівництво СБУ поки що виконує свою обіцянку дотягнутися до всіх високопоставлених російських агентів, якими б недосяжними для правосуддя вони себе не вважали", - зауважив військовий кореспондент.

Фото: t.me/Tsaplienko

За даними запорізьких ЗМІ, 83-річного співвласника "Мотор Січ" затримали у Запоріжжі. Також місцеве видання "ЗаБор" інформує, що поліція 22 жовтня провела у нього обшуки.

Акціонерна компанія "Мотор Січ" - одна з найбільших українських машинобудівних підприємств, що виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 тощо, агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

Варто зазначити, що 14 січня 2022 року Мінторгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ "Мотор Січ" у грудні 2019-го. За заявами американського відомства, компанія загрожує національній безпеці США. 29 січня до санкційних заходів у бік Skyrizon приєднався й президент України Володимир Зеленський.

Крім того, 11 березня цьогоріч РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" у держвласність. Згодом рішення ввів у дію український президент.

Фото: t.me/Tsaplienko


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти повідомили про вибух у Херсоні: що сталося – фото та відеоОкупанти повідомили про вибух у Херсоні: що сталося – фото та відео
Окупанти терміново "зміцнюються" під Білгородом та Курськом: фото того, що відбувається.Окупанти терміново "зміцнюються" під Білгородом та Курськом: фото того, що відбувається.
Затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: фото та нові подробиці від СБУЗатримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: фото та нові подробиці від СБУ
Окупанти залишили два населені пункти під Херсоном: деталі та картаОкупанти залишили два населені пункти під Херсоном: деталі та карта
Україна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристикиУкраїна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристики
У Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відеоУ Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відео
Масштабна НП на російському заводі, де виробляють боєприпаси, є жертви: перші подробиці та фотоМасштабна НП на російському заводі, де виробляють боєприпаси, є жертви: перші подробиці та фото
Родич 35-го президента США захищав Україну: фотоРодич 35-го президента США захищав Україну: фото
У Білгороді знову "курять не в тому місці": фото та відео вибухівУ Білгороді знову "курять не в тому місці": фото та відео вибухів
Розплата наздогнала російських пропагандистів у Херсоні: деталі нового удару біля Антонівського мостуРозплата наздогнала російських пропагандистів у Херсоні: деталі нового удару біля Антонівського мосту
Последние новости
Подгружаем последние новости