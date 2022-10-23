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2022-10-23
Знімали наслідки вибухів: СБУ розповіла про спійманих "операторів"
Правоохоронці встановили п'ятьох жителів Черкаської області, які відзняли на відео наслідки нічних вибухів від дронів-камікадзе, які цілили по одному із об’єктів критичної інфраструктури.
Про це
Всі відео вони пересилали через месенджери своїм друзям і знайомим та розміщували в телеграм-каналах. Протягом ночі відео "розлетілося" мережею, з’явилось в різних пабліках і стало доступним ворожим пропагандистам, які активно моніторять інтернет. Це могло спричитини повторні ракетні удари.
Зі всіма встановленими особами співробітники СБУ провели відповідні роз’яснювальні заходи, пояснивши, що це може призвести до корегування точності ударів рф. За подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.
Алексей Ионов, politeka.net