Знімали наслідки вибухів: СБУ розповіла про спійманих "операторів"

Правоохоронці встановили п'ятьох жителів Черкаської області, які відзняли на відео наслідки нічних вибухів від дронів-камікадзе, які цілили по одному із об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Черкаській області.

Всі відео вони пересилали через месенджери своїм друзям і знайомим та розміщували в телеграм-каналах. Протягом ночі відео "розлетілося" мережею, з’явилось в різних пабліках і стало доступним ворожим пропагандистам, які активно моніторять інтернет. Це могло спричитини повторні ракетні удари.