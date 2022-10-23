Рашисти почали скидати воду з Каховського водосховища

Представник рашистської окупаційної влади в Новій Каховці Володимир Леонтьєв заявив, що воду з Каховського водосховища почали скидати вниз за течією Дніпра. Про це він заявив в ефірі пропагандиської програми "Соловйов Live", передає "Коммерсантъ" .

"Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою", - заявив рашист.

За словами представника окупантів, "рівень води нижче за течією зріс, відкриті всі шандори (затвори), відбувається попереднє скидання води зараз".

Таккож, як випливає зі слів рашиста, окупанти встигли пошкодити три агрегати Каховської ГЕС.

""ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи на жоден день із 24 лютого",- зазначив окупант.

Нагадаємо, підрив греблі Каховської гідроелектростанції, яку вже замінували російські окупанти, може призвести до ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. У цьому випадку знизиться рівень води у водосховищі, що призведе до порушень роботи інфраструктури охолодження реакторів.

В Запоріжжі місцева влада спільно зі спеціальними службами цивільного захисту відпрацьовує плани заходів на випадок прориву гідроспоруд Дніпровського каскаду ГЕС.



Якщо навіть і станеться надзвичайна ситуація на Каховській ГЕС, у населення буде достатньо часу, щоб залишити потенційно небезпечні території



Раніше Україна отримала інформацію про те, що російські війська замінували дамбу та агрегати на контрольованій ними Каховській ГЕС на Херсонщині. Підрив ГЕС може призвести до затоплення понад 80 населених пунктів на півдні країни, зокрема Херсона, а також залишити без охолодження Запорізьку АЕС.

Дніпровський каскад ГЕС — каскад із шести гідроелектростанцій на річці Дніпро, до якого входять гідроелектростанції: Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська, Каховська. Найбільша з них — Дніпровська ГЕС.



