Родич 35-го президента США захищав Україну: фото

Син племінника 35-й президента США Джона Кеннеді воював в Україні проти Росії. Конор Кеннеді був солдатом у складі "Інтернаціонального Легіону", інформує Апостроф.

Про це він зізнався на власній сторінці в Instagram.

Примітно, що написав про це зараз, тому, що не хотів розголосу такого вчинку у своїй сім'ї.

"Мій час в Україні був недовгим, але я багато побачив і багато відчув. Бути військовим мені сподобалося більше, ніж я очікував. Це страшно. Але життя просте, і винагорода за сміливість і добрі справи є суттєвою", - зауважив він.

Також він загадав про людей, яких зустрів в Україні. Він назвав їх "найсміливішими з усіх", яких доводилося знати. Своїх побратимів з "Інтернаціонального легіону" назвав "справжніми борцями за свободу".

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram зазначив, що йому доводилося неодноразово знімати батальйон, в якому воював онук племінника президента США. Однак до останнього моменту служби в лавах українській армії ніхто про це не міг навіть здогадуватися.

"Своє прізвище легіонерові вдалось тримати в таємниці. Командир каже, хлопець був справжнім вояком. Хотів залишатись в "Легіоні" й далі. Але родина наполягала на тому, щоб він повернувся до Штатів", - додав журналіст.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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