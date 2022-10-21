"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію
За даними розвідки, окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС, тому замінували її ще у квітні.
Про це повідомляє пресслужба
"Підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.
Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.
20 жовтня президент Володимир Зеленський