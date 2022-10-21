"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію

"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію

За даними розвідки, окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС, тому замінували її ще у квітні.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.


Алексей Ионов, politeka.net





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