Мобілізація в Україні йде за планом – секретар РНБО

Наразі триває її третя хвиля.

Мобілізація в Україні йде за планом – секретар РНБО
© Facebook/РНБО України

На даний момент в країні немає проблем з мобілізацією, а ймовірна потреба у збільшенні кількості мобілізованих щоразу обговорюється на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розказав в ефірі ток-шоу «Говорить Великий Львів».

«Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки і захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде», - підкреслив представник РНБО.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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