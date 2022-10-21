Мобілізація в Україні йде за планом – секретар РНБО

На даний момент в країні немає проблем з мобілізацією, а ймовірна потреба у збільшенні кількості мобілізованих щоразу обговорюється на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розказав в ефірі ток-шоу «Говорить Великий Львів».

«Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки і захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде», - підкреслив представник РНБО.