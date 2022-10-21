Atlantic Council: Ядерний удар Росії по Україні викличе також політичну і економічну відповідь, названі варіанти

Експерти наголошують, що перетворення російської економіки в нову КНДР - це моральний і логічний початок, інформує ZN.ua.

Зазнаючи поразки на полі битви, російський президент Владімір Путін почав вдаватися до погроз застосувати ядерну зброю у війні, яку він розв’язав проти України. США, G7, НАТО і ЄС відповіли на це, підтвердивши свою підтримку Києва і української територіальної цілісності.

На додачу США і інші країни послали публічні і приватні сигнали, що Росію чекають тяжкі наслідки, якщо вона і справді застосує ядерну зброю будь-якого типу проти України. Попри малоймовірність, шанси, що Москва все ж зробить це, не такі, щоб на них взагалі не зважати. Зрештою, Путін багатьох здивував, коли 24 лютого почав вторгнення в Україну.

Про це в статті для Atlantic Council пишуть колишній радник директора Управління контролю за іноземними активами в Мінфіні США Браян О’Тул і екс-кооридантор політики щодо санкцій в адміністрації Барака Обами Деніел Фрід.

Вони погоджуються, що розповісти росіянам про наслідки будь-якого застосування ядерної зброї - це хороша ідея. І фокус таких розмов повинен обов’язково бути зосереджений на військових варіантах заради найбільш ефективного стримування. Однак, військовою відповіддю все не повинно обмежуватися. Хоч Путін й відмовився від раціональної поведінки у сфері політики і економіки, почавши своє неспровоковане вторгнення в Україну, Захід все одно повинен погрожувати йому тяжкими політичними і економічними кроками у відповідь на будь-яке застосування ядерної зброї Росією. Всі ці заходи потрібно підготувати заздалегідь, щоб країни G7 могли їх швидко застосувати. Крім того, потрібно провести кординацію з іншими ключовими країнами, такими як Китай. Російська ядерна атака проти України буде вимагати швидкої, майже миттєвої відповіді від широкої коаліції занепокоєних країн, до якої повинні увійти не лише західні держави.

Автори перелічують три потенційні кроки такої міжнародної коаліції. Перший - запровадити повне економічне, фінансове і торговельне ембарго.

«Перетворення Росії в Іран чи КНДР з економічної точки зору - це моральна і логічна відправна точка для будь-якої відповіді на російське застосування ядерної зброї в Україні», - наголошують автори.


Лесь Димань, ZN.ua





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