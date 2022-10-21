Сковують українські підрозділи перед страхом контрнаступу: ISW не вірять в нову атаку з Білорусі

Там переконані, що розбита російська армія зараз не здатна проводити великі наземні операції, інформує ZN.ua.

Сковують українські підрозділи перед страхом контрнаступу: ISW не вірять в нову атаку з Білорусі
© Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони Республіки Білорусь

Росіяни не здатні зібрати наступальне угруповання, здатне здійснити ще одну наземну атаку з Білорусі на Україну, а лише інсценують загрозу, щоб сковувати там частину українських підрозділів. Також росіяни не здатні перерізати логістичні шляхи з країн Заходу, адже в Україні надто розвинена мережа доріг, що ведуть до західних сусідів. Про це сказано у висновках американського Інституту вивчення війни (ISW) за 20 жовтня.

Попри попередження Генштабу про те, що росіяни почали стягувати до Білорусі сили для нової атаки на Україну, щоб перерізати логістичні шляхи від західних партнерів, аналітики ISW не вірять у таку операцію.

«Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці, враховуючи, що російські сили не мають спроможності навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною», – йдеться у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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