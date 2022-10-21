В ОП підтвердили інформацію про позбавлення Коломойського громадянства України – Юрчишин

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив, що має офіційне підтвердження від Офісу президента щодо справжності указу президента Володимира Зеленського про позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Ігоря Васильковського, Вадима Рабіновича і ще кількох людей. Про це він розповів в інтерв’ю Олені Трибушній для YouTube-каналу « Є питання ».