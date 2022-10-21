До кінця року будемо мати реальні рішення щодо відшкодування збитків через напад РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця поточного року Україна буде «мати реальні рішення та бачити механізм» відшкодування збитків, що спричинило вторгнення Російської Федерації. Про це він повідомив під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

«Тут буде питання щодо впровадження міжнародного механізму. Ми працюємо над тим, щоб була підтримана ООН відповідна резолюція щодо впровадження механізму відшкодувань. Багато країн вже готові це робити. Я думаю, що вже до кінця цього року будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм», - підкреслив очільник країни.