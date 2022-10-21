Відомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARS
Окупант перебував на Запорізькому напрямі.
Заслужений тренер РФ із дзюдо Ігор Романов отримав тяжкі поранення під час війни в Україні.
Про це повідомив олімпійський чемпіон Лондона-2012 та його учень Арсен Галстян.
"Головне, він живий. Зараз він у шпиталі на лікуванні. Був поранений уламками", - сказав Галстян.
За словами директора Краснодарської СШОР № 5 з боротьби Віталія Винника, у наставника тяжкі поранення:
"Ми з ним знаходимося на зв'язку: не розмовляли, але переписувалися. Поранення важке, осколкове, зачепило спину, груди та шию. Поранення отримав у результаті прильоту американських HIMARS", - розповів функціонер.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.