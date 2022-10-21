Відомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARS

Окупант перебував на Запорізькому напрямі.

Відомий російський тренер з дзюдо отримав важке поранення внаслідок удару HIMARS
Частина Запорізької області окупована Росією
© ИТАР-ТАСС

Заслужений тренер РФ із дзюдо Ігор Романов отримав тяжкі поранення під час війни в Україні.

Про це повідомив олімпійський чемпіон Лондона-2012 та його учень Арсен Галстян.

"Головне, він живий. Зараз він у шпиталі на лікуванні. Був поранений уламками", - сказав Галстян.

За словами директора Краснодарської СШОР № 5 з боротьби Віталія Винника, у наставника тяжкі поранення:

"Ми з ним знаходимося на зв'язку: не розмовляли, але переписувалися. Поранення важке, осколкове, зачепило спину, груди та шию. Поранення отримав у результаті прильоту американських HIMARS", - розповів функціонер.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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