Микитась може вийти під заставу втричі меншу від суми хабара

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього народного депутата Максима Микитася з альтернативою застави в 260 млн гривень. Рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Дубас.

Микитась, якого підозрюють в пропозиції хабара в розмірі 22 млн євро, перебуватиме під вартою до 16 грудня, якщо не внесе заставу. Він також повинен здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватись зі свідками у справі, повідомляє Центр протидії корупції.

Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що Микитась першим звернувся до мера Дніпра Бориса Філатова з пропозицією "винагороди" в разі домовленостей щодо будівництва метро.

Також обвинувач озвучив деякі фрагменти переписки між Микитасем та Філатовим.

Микитась: Очень прошу попасть к вам на прием. Хочу изложить наработки по метро.

Філатов: Как по Шулявскому мосту?