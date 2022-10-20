Микитась може вийти під заставу втричі меншу від суми хабара

Микитась може вийти під заставу втричі меншу від суми хабара
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Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього народного депутата Максима Микитася з альтернативою застави в 260 млн гривень. Рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Дубас.

Микитась, якого підозрюють в пропозиції хабара в розмірі 22 млн євро, перебуватиме під вартою до 16 грудня, якщо не внесе заставу. Він також повинен здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватись зі свідками у справі, повідомляє Центр протидії корупції.

Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що Микитась першим звернувся до мера Дніпра Бориса Філатова з пропозицією "винагороди" в разі домовленостей щодо будівництва метро.

Також обвинувач озвучив деякі фрагменти переписки між Микитасем та Філатовим.

Микитась: Очень прошу попасть к вам на прием. Хочу изложить наработки по метро.

Філатов: Как по Шулявскому мосту?


Ольга Чекіс, ZN.ua





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