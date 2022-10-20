В Білорусі активно готують військовий аеродром до виконання військових завдань

Військовий аеродром у Зябрівці під Гомелем у Білорусі, куди в тому числі перекидають російські війська, зазнав серйозних змін за останній місяць. Як пише білоруська редакція « Радіо свобода », там активізувались будівельні роботи та прибуло більше російської техніки та військових.

Журналісти опираються на дані супутникових знімків аеродрому та слова очевидців. Джерела видання зазначають, що російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому.

«Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей», – розповів інформатор.

Видання опублікувало знімки аеродрому із різницею вісім тижнів. На них видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи. При цьому пісок привозять безпосередньо з кар'єрів на аеродромі.

Також на супутникових знімках зафіксовано збільшення чисельності військових вантажівок, розширення території військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Видання зазначає, що піщані насипи у вигляді курганів є на приклад у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку Білорусі, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.