В Білорусі активно готують військовий аеродром до виконання військових завдань
Аеродром під Гомелем зазнав серйозних трансформацій із початку осені, інформує
Військовий аеродром у Зябрівці під Гомелем у Білорусі, куди в тому числі перекидають російські війська, зазнав серйозних змін за останній місяць. Як пише білоруська редакція «
Журналісти опираються на дані супутникових знімків аеродрому та слова очевидців. Джерела видання зазначають, що російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому.
«Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей», – розповів інформатор.
Видання опублікувало знімки аеродрому із різницею вісім тижнів. На них видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи. При цьому пісок привозять безпосередньо з кар'єрів на аеродромі.
Також на супутникових знімках зафіксовано збільшення чисельності військових вантажівок, розширення території військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.
Видання зазначає, що піщані насипи у вигляді курганів є на приклад у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку Білорусі, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.