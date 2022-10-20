Притулок для українських біженців спалили у Німеччині: "На дверях поліцейські виявили..."

Притулок для українських біженців спалили у Німеччині: "На дверях поліцейські виявили..."

У Німеччині підпалили притулок для біженців із України, які рятуються від війни після повномасштабного військового вторгнення Росії 24 лютого.

Як повідомляє видання Bild, НП сталася на півночі Німеччини.

Інцидент стався в комуні Гросс-Штремкендорф, розташованій у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія. За даними поліції, пожежа виникла із зовнішнього боку готелю «Шефербек», який був пристосований до потреб українських біженців.

Пожежа знищила майже всю будівлю. На вхідних дверях поліцейські виявили намальовані елементи свастики. Це дає правоохоронцям підстави вважати, що це може бути пов'язане із підпалом.

Уточнюється, що всі постояльці – 14 громадян України та троє співробітників Німецького товариства Червоного Хреста не постраждали.

У коментарях до публікації про НП користувачі соцмереж висловлюють припущення, що до підпалу можуть мати відношення росіяни, а також шкодують, що таке взагалі можливе у Німеччині.

«Російський світ має сидіти у Росії. Тому що хочуть любити росію та ненавидіти весь світ із комфортної Європи», «Дуже прикро, що це трапилося в Німеччині. Але вони напхали свою державу покидьками, яких і могила не виправить». "Жахливих випадків в Німеччині вистачає - знайома працює в госпіталі в Німеччині і розповіла, що днями привезли українського хлопчика, на якого в школі напав кац…й ви…ок з ножем, ударив ножем у голову», - пишуть у коментарях.


Катерина Петренко, politeka.net





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