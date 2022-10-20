Берлусконі заявив, що у нападі Росії на Україну винен Зеленський

Приятель Путіна вважає, що саме Зеленський зруйнував Мінські угоди і напав на Донбас, інформує ZN.ua.

Берлусконі заявив, що у нападі Росії на Україну винен Зеленський
© tg24.sky.it

Італійський експрезидент Сільвіо Берлусконі заявив законодавцям, що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Владіміра Путіна до «нескінченної війни». Про це повідомляє LaStampa із посиланням на оприлюднений аудіозапис коментарів колишнього президента.

Ймовірно, це друга частина запису з тієї самої зустрічі Берлусконі з законодавцями, на якій він розповідав про свої дружні стосунки з Путіним, які вони закріпили доброю порцією алкоголю.

На аудіозаписі можна почути, як 86-річний Берлусконі каже, що Путін не хотів йти війною, але його до цього підштовхнули триваючі атаки України на підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі.

За словами Берлусконі, після свого обрання Зеленський посилив атаки на сепаратистські республіки, тож Путін втрутився, щоб замінити київську владу урядом, «сформованим українською меншістю — чесними, розумними людьми».

«Він увійшов в Україну і стикнувся з ситуацією, яку не міг передбачити — спротивом українців, які почали отримувати гроші та зброю із Заходу вже на третій день. Тож замість двотижневої операції війна перетворилась на більш, ніж 200-річну боротьбу», — сказав Берлусконі.

Він згадав про підписані у 2014 році Мінські угоди, які, на його думку, Україна «відкинула» і «почала атакувати кордони двох республік».

«Потім приходить Зеленський і потроює атаки проти двох республік», — додає політик, повторюючи свою попередню тезу про те, що Путіна до вторгнення підштовхнули.

У першому аудіо, опублікованому у вівторок, Берлусконі розповідав, що Путін надіслав йому горілку та листа на день народження.

Водночас, у коментарях, які транслювало національне телебачення, спікер Палати депутатів Лоренцо Фонтана, відомий своїми пропутінськими поглядами, заявив, що санкції проти Росії можуть обернутися «бумерангом».

Ці зауваження пролунали в той час, коли лідер правого крила Джорджія Мелоні намагається домовитися про посади в кабінеті з Берлусконі та іншими союзниками. Вона пообіцяла не змінювати проукраїнської позицію Італії та заявила, що підтримує надсилання зброї та допомоги Україні.

У заяві в середу, коментуючи слова Берлусконі, Мелоні сказала, що не погодиться на будь-яку двозначність зовнішньої політики, якщо стане прем'єр-міністром.

У вівторок партія Берлусконі Forza Italia заперечила, що він поновив контакти з Путіним, і заявила, що його позиція щодо України «збігається» з позицією Європи та США.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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