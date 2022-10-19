РФ зараз у складній ситуації і Путін вже не може змінити динаміку війни – генерал Збройних Сил США Девід Петреус

Зараз РФ опинилася у складній ситуації, і президент країни-агресорки Владімір Путін вже не може переломити динаміку війни в Україні. Про це заявив генерал Збройних Сил США Девід Петреус під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

«Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову міць, яка є набагато потужнішою і боєздатнішою, ніж те, що має Росія в Україні. Вже зараз можна сказати, що РФ понесла в 3-4 рази більше втрат за 8 місяців, ніж за 9 років, поки вона вела війну в Афганістані», – заявив Петреус.

Він додав, що завдяки підтримці західних партнерів і вмінню ефективно її використовувати ЗСУ почали звільняти українські території, захоплені росіянами.

«Анексія чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення. І ми бачимо, що Україна звільняє ці території», – сказав генерал ЗС США .