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2022-10-19
Башкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФ
Вони оголосили про створення збройного підпілля. Паралельно до боротьби закликає відомий башкирський політичний біженець Руслан Габбасов, інформує
Анонімні активісти із російської республіки Башкортостан оголосили про створення збройного підпілля. Вони закликають чоловіків чинити опір мобілізації для війни проти України, а натомість переходити в підпілля і боротися за вихід республіки зі складу Російської Федерації. Про це пише видання «
Юлія Лавришин, ZN.ua