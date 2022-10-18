Керівництво ДП «Антонов» перешкоджало в обороні аеродрому в Гостомелі — СБУ

Окремі працівники державного підприємства «Антонов» напередодні повномасштабного російського вторгнення тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища, що в підсумку призвело до знищення АН-225 «Мрія» та ще кількох літаків, заявили в Службі безпеки України.

«Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака», - йдеться в повідомленні СБУ .

Наразі у цій справі проводяться додаткові експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення. При цьому СБУ заявила, що під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявила факти інших злочинів.

Так, колишнього гендиректора ДП викрили на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. У березні посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. При цьому до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб, серед яких його близький родич.

«Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників. За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України», - додали у відомстві.

Розслідування усіх обставини знищення літака АН-225 «Мрія» та чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження триває.