Насірову оголосили підозру в ще одній масштабній справі: махінаціях із відшкодуванням ПДВ для агрохолдингу

Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові Державної фіскальної служби України та його раднику про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро хабаря за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину сума неправомірної вигоди становила 722 млн грн.

За даними слідства голова ДФС, який очолював службу у 2015-2016 роках, (з травня 2015 по березень 2017 головою ДФС був Роман Насіров) отримав у 5,5 млн дол. США неправомірної вигоди за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

За послуги в середньому він отримував близько 20% від суми відшкодованого ПДВ. Кошти надходили на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

При цьому частина хабаря – це безпосередньо з кошти бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

«НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені», - заявили у НАБУ.

В бюро зазначили, що інформацію щодо цієї справи збирали ще з 2017 року.

Дії Романа Насірова та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України. Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК України). Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно (в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України).