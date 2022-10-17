Росіянам буде набагато важче воювати взимку, ніж ЗСУ — генерал Ходжес

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що окупаційним підрозділам Росії буде важче воювати цієї зими, ніж українським захисникам. Вся річ у поганому оснащенні ворожих сил, їх непідготованості та ненавченості. Про це Ходжес сказав під час ефіру на "Еспресо".

"Український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чогось навчитися. Це дуже важливо. Звісно, зимою на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть більш складними, аніж для українських сил, що атакують, - вважає Ходжес. - Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни, особливо новоприбулі, недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська".

Експерт прогнозує, що ЗСУ й далі тиснутимуть на окупантів, здобуваючи нові успіхи. Та, ймовірно, це відбуватиметься повільніше і важче, ніж зараз.

Також Ходжес зауважив, що зимові погодні умови погіршать ситуацію й для іранських дронів.

"Всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - підсумував Генерал.