Розстріляли з автомата дитину: деталі вбивства окупантами на Херсонщині

"Він біг, він думав, що врятується.. А вони чергою з автомата і застрелили. Потім підійшли і кажуть: "Вогнева точка тут"", інформує ZN.ua.

Під час окупації Херсонської області російські військові випустили автоматну чергу у спину місцевому хлопцю села Новоолександрівка, який йшов додому із гуманітаркою. Про вбивство дитини, яке сталося ще в квітні, розповіла після звільнення населеного пункту рідна бабуся під час спілкування з главою ОВА.

“Застрелили ні за що. Ішов отримувати два кілограми борошна... – розповідає вона, даючи зрозуміти, що, побачивши ворожу техніку, підліток почав тікати. – Він біг, він думав, що врятується.. А вони чергою з автомата і застрелили. Потім підійшли і кажуть: “Вогнева точка тут””.


Оксана Коваль, ZN.ua





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