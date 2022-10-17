У МЗС відреагували на новину про закриття посольства Сербії у Києві

Речник МЗС України Олег Ніколенко заперечив інформацію про те, що у Києві закривають посольство Сербії.

За його словами, сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося, а співробітники дипмісії працюють з Белграда.

"Всім давно відома мораль: не підхоплюйте наосліп «новини» із російських медіа. Спочатку перевіряйте в офіційних джерелах", - написав Ніколенко.

Він також додав, що посольства Єгипту, Китаю, Казахстану, Узбекистану працюють в Україні.