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2022-10-17
У МЗС відреагували на новину про закриття посольства Сербії у Києві
Співробітники дипмісії з березня працюють в Белграді.
© Олег Ніколенко/facebook
Речник МЗС України Олег Ніколенко заперечив інформацію про те, що у Києві закривають посольство Сербії.
За його словами, сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося, а співробітники дипмісії працюють з Белграда.
"Всім давно відома мораль: не підхоплюйте наосліп «новини» із російських медіа. Спочатку перевіряйте в офіційних джерелах", - написав Ніколенко.
Він також додав, що посольства Єгипту, Китаю, Казахстану, Узбекистану працюють в Україні.
Оксана Лебедина, ZN.ua