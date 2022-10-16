В Ізраїлі нарешті заговорили про військову допомогу Україні після повідомлень з Ірану: "Більше немає жодних сумнівів"

Міністр у справах діаспори Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу.

Про це політик заявив у себе у Twitter .

У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається.

Цього ранку з'явилися повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети.

Більше немає жодних сумнівів, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті.

Настав час, щоб Україна отримала таку ж військову допомогу, яку їй передають США та НАТО", – сказав Нахман Шай.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомив, що Тегеран направив офіційних осіб до Росії 18 вересня для завершення умов додаткових постачань зброї, включаючи два типи іранських ракет класу "земля-земля".

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що збройова промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 та Zolfaghar, двох добре відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 70.

Якщо це буде здійснено, це буде перше постачання таких ракет до Росії з початку війни.