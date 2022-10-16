В Ізраїлі нарешті заговорили про військову допомогу Україні після повідомлень з Ірану: "Більше немає жодних сумнівів"

В Ізраїлі нарешті заговорили про військову допомогу Україні після повідомлень з Ірану: "Більше немає жодних сумнівів"

Міністр у справах діаспори Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу.

Про це політик заявив у себе у Twitter.

У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається.

Цього ранку з'явилися повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети.

Більше немає жодних сумнівів, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті.

Настав час, щоб Україна отримала таку ж військову допомогу, яку їй передають США та НАТО", – сказав Нахман Шай.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомив, що Тегеран направив офіційних осіб до Росії 18 вересня для завершення умов додаткових постачань зброї, включаючи два типи іранських ракет класу "земля-земля".

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що збройова промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 та Zolfaghar, двох добре відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 70.

Якщо це буде здійснено, це буде перше постачання таких ракет до Росії з початку війни.

иран


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
"Не вірте нікому!": російський офіцер впав в істерику після надісланої "підмоги" мобілізованих"Не вірте нікому!": російський офіцер впав в істерику після надісланої "підмоги" мобілізованих
Папа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в УкраїніПапа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в Україні
Мобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТОМобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТО
Китай не прагне гегемонії та експансії – посольство КНР в УкраїніКитай не прагне гегемонії та експансії – посольство КНР в Україні
Мобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призовуМобілізація в Україні: ще одній категорії осіб можуть надати відстрочку від призову
Румунія передасть Україні $400 тисяч на зміцнення оборониРумунія передасть Україні $400 тисяч на зміцнення оборони
Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber та іншу технікуНімеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber та іншу техніку
На війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіянНа війну без підготовки: The Guardian про перших загиблих в Україні мобілізованих росіян
Чому США та союзники не дають Україні таку кількість зброї, яка є в Росії: пояснення експертаЧому США та союзники не дають Україні таку кількість зброї, яка є в Росії: пояснення експерта
Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в УкраїніКількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости