Депортація, етнічні чистки та завезення росіян: ISW розповіли про демографічну політику окупантів

Росіяни свідомо вчиняють ці злочини.

Російські окупанти продовжують насильно депортувати українців з окупованих території, проводити етнічні чистки та планують розміщати там росіян. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 жовтня.

«Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», – йдеться у звіті ISW, інформує ZN.ua.

Аналітики Інституту зауважили заяву віцепрем'єр-міністра Росії Марата Хуснулліна про те, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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