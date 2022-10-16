Депортація, етнічні чистки та завезення росіян: ISW розповіли про демографічну політику окупантів

Російські окупанти продовжують насильно депортувати українців з окупованих території, проводити етнічні чистки та планують розміщати там росіян. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 жовтня.

«Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», – йдеться у звіті ISW, інформує ZN.ua .

Аналітики Інституту зауважили заяву віцепрем'єр-міністра Росії Марата Хуснулліна про те, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах».