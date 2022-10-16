Китай прискорить розвиток армії - Сі Цзіньпін

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін під час виступу на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю (КПК), заявив про пришвидшення темпів розвитку збройних сили країни. Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми працюватимемо швидше, щоб модернізувати військову теорію, підготовку військовослужбовців та озброєння. Ми наростимо стратегічний військовий потенціал", - наголосив Сі Цзіньпін.

Партія також планує докласти більше зусиль для технологічного розвитку країни й для зміцнення продовольчої безпеки та каналів постачання товарів для промисловості.

«Китай досягне технологічної самодостатності та могутності за рахунок розвитку освітньої системи та запрошення іноземних експертів», - наголосив голова Китаю.

«Міжнародний вплив, привабливість і сила Китаю для світу значно зросли», — сказав Сі Цзіньпін Тим не менш, він попередив про більш нестабільну міжнародну обстановку, сказавши, що Китай повинен бути готовий до «сильних вітрів і високих хвиль і навіть небезпечних штормів», - зазначив він.



«Зіткнувшись із різкими змінами в міжнародному ландшафті, ми зберегли тверду стратегічну рішучість і продемонстрували бойовий дух», — сказав 69-річний Сі під час виступу.

«Протягом цих зусиль ми захистили гідність і ключові інтереси Китаю і зберегли хороші позиції для розвитку та забезпечення безпеки», - додав він.