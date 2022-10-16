Під Білгородом продовжуються "нещастя": спалахнула пожежа на нафтобазі (фото)

На енергооб'єкти Білгородської області останні кілька днів постійно щось падає, інформує ZN.ua.

Під Білгородом продовжуються
© Соцмережі

На нафтобазі на території Білгородського району у суботу, 15 жовтня, спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

При цьому росіяни знову грішать на "бавовну".

«У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Білгородського району. Знаходжусь на місці події. МНС уже бореться із вогнем. Загрози поширення немає», – написав губернатор.

Нагадаємо, до цього на енергооб'єкти Білгородської області двічі за три дні падали російські ракети. І хоча Збройні сили України вже повідомляли, що на Білгородську область падають ракети, які запускаються з території Росії по Харкову, російські ЗМІ поширюють паніку, що удари завдаються українськими військовими.

Так, 14 жовтня в частині Білгорода зникло світло після удару, що приписується ЗСУ, по ТЕЦ поряд з місцевим заводом "Луч". Після обстрілу спалахнула підстанція 110 кВт.

Раніше, 11 жовтня, сталася пожежа на ТЕЦ у Шебекіному. Задимілася місцева підстанція, пропало світло та водопостачання. Дві тисячі людей залишились без енергопостачання.

"Дві тисячі людей залишилися без енергопостачання через обстріл з боку ЗСУ підстанції у Білгородській області, повідомив губернатор області", - йдеться у повідомленні.

РосЗМІ проводять паралелі виключно у тому ключі, що пожежі на енергооб'єктах у Білгородській області почалися після масових вибухів на електростанціях в Україні.

З 10 жовтня Росія здійснює масовані ракетні атаки територією України. Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури, в окремих областях виникли перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком.

Былгород, нафтобаза.
Былгород, нафтобаза.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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