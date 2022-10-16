Під Білгородом продовжуються "нещастя": спалахнула пожежа на нафтобазі (фото)
На енергооб'єкти Білгородської області останні кілька днів постійно щось падає, інформує
На нафтобазі на території Білгородського району у суботу, 15 жовтня, спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму
При цьому росіяни знову грішать на "бавовну".
«У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Білгородського району. Знаходжусь на місці події. МНС уже бореться із вогнем. Загрози поширення немає», – написав губернатор.
Нагадаємо, до цього на енергооб'єкти Білгородської області двічі за три дні падали російські ракети. І хоча Збройні сили України вже
Так,
"Дві тисячі людей залишилися без енергопостачання через обстріл з боку ЗСУ підстанції у Білгородській області, повідомив губернатор області", - йдеться у повідомленні.
РосЗМІ
З 10 жовтня Росія здійснює масовані ракетні атаки територією України. Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури, в окремих областях виникли перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком.