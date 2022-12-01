Запеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудня

Станом на 281 добу героїчного протистояння українців російським загарбникам, окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ на сході Україні, а на Бахмуті продовжують кровопролитні бої, інформує Апостроф.

Про це повідомляють аналітики Міноборони Британії у своєму Twitter-акаунті, публікуючи карту боїв.

Так, згідно даних карти, найбільш активні рашисти на сході – там вони намагаються розвинути наступ у трьох напрямках: у районах Сватового, Кремінної та Бахмута. Найважча ситуація саме біля Бахмута, оскільки армія РФ намагається оточити українське угрупування, оминаючи його з півдня від міста.

При цьому, на інших ділянках фронту ситуація залишається незмінною. Обстріли Херсонської та Запорізької областей не припиняються, але ЗСУ успішно накривають вогнем райони зосередження російських військ на окупованих територіях.


Марія Швець, Апостроф





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